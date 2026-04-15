О назначении сообщено 15 апреля.

Распоряжением Главы государства Карибаев Нурлан Серикбаевич назначен командующим войсками регионального командования "Запад", сообщает пресс-служба Акорды.

Согласно данным Минобороны РК, Нурлан Карибаев родился 13 сентября 1978 года в Кызылорде.

Окончил Военную академию Вооруженных сил Республики Казахстан по специальности "командная тактика мотострелковых войск", Национальный университет обороны Республики Казахстан по направлению "военное и административное управление", а также Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

В Вооруженных силах Республики Казахстан прошел путь от командира мотострелкового взвода до командира воинских частей в различных гарнизонах.

До назначения занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Регионального командования "Юг".

Награжден медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" и орденом "Айбын" ІІ степени.

Напомним, 30 марта от этой должности был освобождён Артыков Бауыржан Шубаевич. Он занимал этот пост с февраля 2024 года.