Чемпионат Казахстана по ринк-бенди проходил в Усть-Каменогорске с 25 по 30 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу облспорта ЗКО. Иллюстративное фото с сайта www.redom.ru В соревнованиях принимали участие пять команд Казахстана. Игры проходили в два круга. В результате первое место на чемпионате заняла команда Западно-Казахстанской области, набрав 21 очко.  Вторыми на прошедших соревнованиях стали спортсмены из Восточно-Казахстанской области.  Третье место досталось команде Актюбинской области, в ее активе 12 очков. Кроме того, по итогам чемпионата были названы лучшие игроки соревнований, среди которых есть и уральцы. Так, лучшим бомбардиром стал Александр ШЕВЧУК, забивший 13 мячей. А лучшим защитником был назван Денис КИЯМОВ.