Ловить бродячих собак, которые загрызли овец в частном подворье, им помогали сотрудники ветеринарных служб и профессиональные охотники, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ovcy9 По словам замакима Теректинского района Лауаза УАЛИЕВА, 5 ноября, была проведена работа по отлову бродячих собак. - В отлове был задействован личный состав ОАП ОВД г. Уральск, замакима п. Подстепное, сотрудники Теректинского РОВД, ДВД ЗКО, а также сотрудники городской и районной ветстанции и природоохранная полиция, - рассказал Лауаз УАЛИЕВ. Так, было поймано 26 собак, 13 из них были отстреляны, а остальные - усыплены. Также ночью было организовано дежурство. - В данный момент в поселке работают егерь и природоохранная полиция, - добавил замакима Теректинского района. - Вопрос о компенсации решается районным акиматом. Напомним, 1 ноября в восемь утра на овец в поселке Подстепное напали бродячие собаки. Тогда они перегрызли горло почти 60 овцам. Местные охотники совместно с сотрудниками полиции вели поиски собак. Нападавшие собаки были пойманы, убиты и отвезены в лабораторию на экспертизу для установления бешенства. 5 ноября на хозяйство этих же людей снова напали бродячие собаки, которые загрызли 15 овец и коз.