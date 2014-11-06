В Шалкарский РОВД города Актобе поступило заявление от 39-летней женщины о том, что на ее 11-летнюю дочь напал педофил. Женщина рассказала, что преступник схватил ребенка, когда та вышла в туалет, который находится в 50 метрах от дома. Это произошло около шести часов вечера. Педофилу не удалось осуществить свои ужасные намерения. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 24-летний молодой человек, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Следствием назначена экспертиза.