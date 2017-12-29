Иллюстративное фото с сайта www.knews.kg Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 27 декабря в лесополосе был обнаружен труп мужчины. - 33-летний мужчина покончил жизнь путем повешения. Предварительная причина - ссора с родственниками. Труп направлен на судебно-медицинскую экспертизу, - пояснили в ДВД ЗКО.