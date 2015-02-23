bb80e34f_1В ночь на 23 февраля в Лос-Анджелесе завершилась 87-я церемония вручения "Оскара". В ночь на 23 февраля в Лос-Анджелесе завершилась 87-я церемония вручения "Оскара". Фильм мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньяриту "Бердмэн" завоевал главную кинонаграду года, получив золотую статуэтку "Оскар" в номинации "лучший фильм года". Иньяриту был удостоен также награды за "лучшую режиссуру". Кроме того, картина, повествующая о бывшей кинозвезде, голливудском актере, который пытается вернуть былую славу, удостоилась еще двух «Оскаров» — за "лучший сценарий" и "лучшую операторскую работу" (Эммануэль Любецки). Всего фильм был представлен в 9 номинациях. Напомним, за награду в самой престижной категории боролись сразу восемь картин: "Бердмэн", "Отель "Гранд Будапешт", "Игра в имитацию", "Американский снайпер", "Отрочество", "Вселенная Стивена Хокинга", историческая драма "Сельма" и "Одержимость". Эдди Рэдмейн, сыгравший главную роль в фильме «Вселенная Стивена Хокинга», признан лучшим актером. В номинации «Лучшая женская роль» победила Джулианна Мур, сыгравшая в фильме «Все еще Элис». "Лучшей актрисой второго" плана признана Патриция Аркетт, исполнившая роль в ленте «Отрочество». Премию за "лучшую мужскую роль второго плана" получил Джей Кей Симмонс, сыгравший в фильме «Одержимость». Эта же картина получила еще два «Оскара» — за лучшую звукорежиссуру и лучший монтаж. «Оскара» в четырех номинациях — «Лучшие костюмы», «Лучший грим», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая музыка» (композитор Александр Депла) получил фильм «Отель "Гранд Будапешт"». Премию за лучший монтаж звука получила лента «Снайпер», за спецэффекты — научно-фантастический фильм «Интерстеллар». За адаптированный сценарий «Оскара» получила «Игра в имитацию». "Лучшим анимационным фильмом" назван «Город героев». Лента "Гражданин четыре" режиссера Лоры Пойтрас, рассказывающая о бывшем сотруднике спецслужб США Эдварде Сноудене, получила "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм". Кинолента «Сельма» получила «Оскар» за лучшую песню — композицию Glory, которую исполнили Коммон и Джон Ледженд.   В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" наши надежды были связаны с фильмом российского режиссера Андрея Звягинцева "Левиафан". Однако главная награда года досталась картине "Ида" польского режиссера Павла Павликовского. На эту награду помимо "Левиафана" претендовали "Дикие истории" Дамиана Сифрона (Аргентина), фильм "Мандарины" Зазы Урушадзе (Эстония) и лента "Тимбукту" Абдеррахмана Сиссако (Мавритания). Источник: topnews.ru