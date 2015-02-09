Накануне в американском Лос-Анджелесе состоялась 57-я церемония вручения самой престижной премии в мире музыки - Grammy Awards, присуждаемой Национальной академией искусства и техники грамзаписи США за высшие музыкальные достижения по итогам года.Настоящим триумфатором Grammy 2014 стал британский исполнитель Сэм Смит. Он получил позолоченный граммофон за композицию Stay With Me в номинации "Лучшая запись года". Также его признали лучшим в категории "Лучшая песня года", "Лучший новый исполнитель" и "Лучший вокальный альбом в стиле поп". Обладатель всех этих престижных наград признался, что "это лучшая ночь в его жизни".В свою очередь, премию в категории "Лучшая запись года в стиле танцевальной музыки" получил коллектив Clean Bandit за композицию Rather Be, а Бейонсе вошла в историю Grammy как певица, получившая наибольшее число номинаций: за всю карьеру она претендовала на "Грэмми" 53 раза. При этом во время нынешней церемонии ей вручили сразу три статуэтки: композиция Drunk In Love принесла ей награду в номинациях "Лучшая R&B композиция" и "Лучшее R&B исполнение". Кроме того, ей не было равных в категории "Лучший альбом объемного звучания". Таким образом, общее число статуэток "Грэмми", завоёванных певицей, достигло 20.