В масс-старте в парке культуры и отдыха приняли участие около 500 любителей лыжных гонок, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». lyzhu1 Уже традиционно во всех массовых спортивных мероприятиях принимают участие первые лица области и города. Лыжный старт – не исключение. lyzhu2 Несмотря на выпавший накануне мокрый снег, желающих пробежать километр-другой на лыжах было очень много. lyzhu3 На специально очищенных площадках молодые хоккеисты продемонстрировали свое мастерство. lyzhu4 Всего в лыжном забеге приняли участие около 500 человек. lyzhu5 Среди лыжников были и ветераны спорта, и молодежь, и детвора. lyzhi6 На старте никто не рвался вперед, так как участники пришли не соревноваться, а получить хорошее настроение.

lyzhi7
Лыжи можно было взять и на прокат, но оказалось, что в основном у уральцев есть и своя пара этого инвентаря.

lyzhi8
Главное - участие, а не победа!

lyzhu9 Недалеко от лыжни была организована продажа горячего чая, поп-корна и шашлыка.

lyzhu10 По окончании забега были отмечены лучшие участники по номинациям. Так, постоянный участник лыжных стартов Равиль КУДРЯКОВ был назван самым возрастным лыжником.

lyzhu11 Самый техничный лыжник среди мужчин – Владимир МЕЛЬНИКОВ.

lyzhi12
Самая активная среди женщин – Ирина ХРОМЦОВА.

lyzhi13
Было весело! Все возвращались домой с массой полученного позитива.