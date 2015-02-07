В масс-старте в парке культуры и отдыха приняли участие около 500 любителей лыжных гонок, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Уже традиционно во всех массовых спортивных мероприятиях принимают участие первые лица области и города. Лыжный старт – не исключение.
Несмотря на выпавший накануне мокрый снег, желающих пробежать километр-другой на лыжах было очень много.
На специально очищенных площадках молодые хоккеисты продемонстрировали свое мастерство.
Всего в лыжном забеге приняли участие около 500 человек.
Среди лыжников были и ветераны спорта, и молодежь, и детвора.
На старте никто не рвался вперед, так как участники пришли не соревноваться, а получить хорошее настроение.
Лыжи можно было взять и на прокат, но оказалось, что в основном у уральцев есть и своя пара этого инвентаря.
Главное - участие, а не победа!
Недалеко от лыжни была организована продажа горячего чая, поп-корна и шашлыка.
По окончании забега были отмечены лучшие участники по номинациям. Так, постоянный участник лыжных стартов Равиль КУДРЯКОВ был назван самым возрастным лыжником.
Самый техничный лыжник среди мужчин – Владимир МЕЛЬНИКОВ.
Самая активная среди женщин – Ирина ХРОМЦОВА.
Было весело! Все возвращались домой с массой полученного позитива.