Уже традиционно во всех массовых спортивных мероприятиях принимают участие первые лица области и города. Лыжный старт – не исключение. Несмотря на выпавший накануне мокрый снег, желающих пробежать километр-другой на лыжах было очень много. На специально очищенных площадках молодые хоккеисты продемонстрировали свое мастерство. Всего в лыжном забеге приняли участие около 500 человек. Среди лыжников были и ветераны спорта, и молодежь, и детвора. На старте никто не рвался вперед, так как участники пришли не соревноваться, а получить хорошее настроение.

Лыжи можно было взять и на прокат, но оказалось, что в основном у уральцев есть и своя пара этого инвентаря.

Главное - участие, а не победа!

Недалеко от лыжни была организована продажа горячего чая, поп-корна и шашлыка.

По окончании забега были отмечены лучшие участники по номинациям. Так, постоянный участник лыжных стартов Равиль КУДРЯКОВ был назван самым возрастным лыжником.

Самый техничный лыжник среди мужчин – Владимир МЕЛЬНИКОВ.

Самая активная среди женщин – Ирина ХРОМЦОВА.

Было весело! Все возвращались домой с массой полученного позитива.