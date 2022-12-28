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Социум

В магазине Уральска яйца продавали на 16 тенге дороже, чем на птицефабрике

Сейчас проверяется цепочка ценообразования, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Комитет торговли дважды выявлял факт превышения торговой наценки на яйца перекупщиками в Уральске. Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бауыржан Саткалиев сообщил, что на прошлой неделе выявлены нарушения в двух субъектах предпринимательства. - Действительно, яйца Уральской птицефабрики продавались по 625 тенге, это надбавка почти на 50%. Птицефабрика продаёт по 46 тенге за штуку, а в магазине реализация по 62,5 тенге за штуку (разница в це
Кристина Кобина
В магазине Уральска яйца продавали на 16 тенге дороже, чем на птицефабрике
Сейчас проверяется цепочка ценообразования, передаёт портал «Мой ГОРОД».
В Уральске снизилась цена на яйца
В Уральске снизилась цена на яйца
Фото из архива "МГ" Комитет торговли дважды выявлял факт превышения торговой наценки на яйца перекупщиками в Уральске. Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бауыржан Саткалиев сообщил, что на прошлой неделе выявлены нарушения в двух субъектах предпринимательства.
- Действительно, яйца Уральской птицефабрики продавались по 625 тенге, это надбавка почти на 50%. Птицефабрика продаёт по 46 тенге за штуку, а в магазине реализация по 62,5 тенге за штуку (разница в цене 16 тенге - прим. автора). Это большая надбавка. Будут приняты соответствующие меры к субъекту предпринимательства, - пояснил Бауыржан Саткалиев.
Также он отметил, что двум производителям яиц, это Уральская птицефабрика и ТОО «Акас», антимонопольными органами выдано уведомление о снижении цен.
- В настоящее время они снизили цену на две тенге за штуку, - сказал Бауыржан Саткалиев. - Сейчас проводится проверка по выявлению цепочки ценообразования именно на яйца. В некоторых магазинах «У дома» на полках у нас завышенная цена. Соответственно местными исполнительными органами, акиматами, отделом предпринимательства проводится ежедневный мониторинг, в ходе которого выявляются нарушения и выносятся на рассмотрения комиссии.
К слову, сейчас Уральская птицефабрика снизила цены с 48 тенге до 46 тенге за штуку, в ТОО «Акас» с 49 тенге до 47 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
яйца

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