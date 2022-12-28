В магазине Уральска яйца продавали на 16 тенге дороже, чем на птицефабрике

Сейчас проверяется цепочка ценообразования, передаёт портал «Мой ГОРОД». Фото из архива "МГ" Комитет торговли дважды выявлял факт превышения торговой наценки на яйца перекупщиками в Уральске. Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Бауыржан Саткалиев сообщил, что на прошлой неделе выявлены нарушения в двух субъектах предпринимательства. - Действительно, яйца Уральской птицефабрики продавались по 625 тенге, это надбавка почти на 50%. Птицефабрика продаёт по 46 тенге за штуку, а в магазине реализация по 62,5 тенге за штуку (разница в це