В Майами на вилле рэпера ранены четыре человека

Кадр: видео local10.com В Майами на вилле рэпера Лила Уэйна произошла стрельба, сообщает lenta.ru со ссылкой на сайт The Local. По последним данным ранены четыре человека. В полицию позвонил неизвестный и сообщил о выстрелах в соседнем доме в среду около полудня. Корреспондент The Local сообщил, что машин скорой помощи на месте стрельбы замечено не было. Полиция оцепила виллу. Также сообщается, что в момент стрельбы самого Уэйна в доме не было. Американский рэпер в 2010 году отсидел год за незаконное хранение оружия и имел условный срок за хранение наркотиков. Уэйн записывал совместные компози