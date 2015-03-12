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Шоу-бизнес

В Майами на вилле рэпера ранены четыре человека

Кадр: видео local10.com В Майами на вилле рэпера Лила Уэйна произошла стрельба, сообщает lenta.ru со ссылкой на сайт The Local. По последним данным ранены четыре человека. В полицию позвонил неизвестный и сообщил о выстрелах в соседнем доме в среду около полудня. Корреспондент The Local сообщил, что машин скорой помощи на месте стрельбы замечено не было. Полиция оцепила виллу. Также сообщается, что в момент стрельбы самого Уэйна в доме не было. Американский рэпер в 2010 году отсидел год за незаконное хранение оружия и имел условный срок за хранение наркотиков. Уэйн записывал совместные компози
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В Майами на вилле рэпера ранены четыре человека
Кадр: видео local10.com
Кадр: видео local10.com
 Кадр: видео local10.com В Майами на вилле рэпера Лила Уэйна произошла стрельба, сообщает lenta.ru со ссылкой на сайт The Local. По последним данным ранены четыре человека. В полицию позвонил неизвестный и сообщил о выстрелах в соседнем доме в среду около полудня. Корреспондент The Local сообщил, что машин скорой помощи на месте стрельбы замечено не было. Полиция оцепила виллу. Также сообщается, что в момент стрельбы самого Уэйна в доме не было. Американский рэпер в 2010 году отсидел год за незаконное хранение оружия и имел условный срок за хранение наркотиков. Уэйн записывал совместные композиции с Мадонной, с Эминемом, с Limp Bizkit. Его пластинки регулярно занимали первые строчки американских чартов.

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