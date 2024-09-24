Онлайн-занятия для 5–11 классов проводятся по предметам: «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» и «Английский язык».

Министерство просвещения работает над развитием сельских и малокомплектных школ. Из восьми тысяч школ 67% находятся в селах, а 51% — малокомплектные, сообщили в минпросвете РК. Большинство школ расположены в Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

По данным управления образования ЗКО, в 2024-2025 учебном году в регионе функционируют 202 малокомплектные школы (школа без параллельных классов, с малым контингентом учащихся — прим.автора).

— Онлайн-занятия для 5–11 классов проводят по предметам: «Математика», «Физика», «Химия», «Биология» и «Английский язык». В рамках проекта составили общее расписание онлайн-занятий, а опорная школа организовала виртуальное обучение в синхронном режиме, — рассказали в управлении образования ЗКО.

В ЗКО 374 школы, из них сельских — 297, сообщили в ведомстве. В общеобразовательных школах обучается около 125 тысяч учащихся, из них в малокомплектной школе – 11%. Опорной школой по району Байтерек является школа Дарьинская СОШ, а магнитными школами — Озерновская основная средняя школа, Раздольненская СОШ и Володарская СОШ. В Каратобинском районе опорной школой утверждена СОШ им. Б. Каратаева, а магнитными школами стали Основная средняя школа Жаксыбай и комплексы «школа-сад» Аккозы и Каракөл.



