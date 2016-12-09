Как сообщила главный внештатный педиатр Мангистауской области Нурсулу МУХАМБЕТЬЯРОВА, самой юной беременной стала 15-летняя девочка. 98 подростков уже стали молодыми мамами. По словам Нурсулу МУХАМБЕТЬЯРОВОЙ, среди сельских подростков зарегистрировано 128 случаев беременности в возрасте от 15 до 18 лет, чуть более 70 случаев - среди городских девочек и еще 38 беременных - это приезжие девочки из Кызылорды и Южно-Казахстанской области. - Одна из 17-летних девочек приехала на учебу в Актау из другого города Казахстана и поселилась жить у родственников. Познакомившись с парнем, переехала жить к нему. В результате совместной жизни забеременела, но парень отказался от ребенка. Девушка позвонила на телефон горячей линии по оказанию психологической помощи. С ней поработали психологи и убедили, что не стоит делать аборт. Мы ее поставили на учет. Когда она родила, за ней приехали родители, - рассказала педиатр. Как считают медики, основной причиной беременности среди подростков является неосведомленность о средствах контрацепции и о последствиях абортов. Регина ЯСНАЯ