Коммунальные службы поспешили бросить все силы на борьбу с обрушившейся стихией. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" официальный представитель ТОО "Спецавтобаза", в настоящее время на разных участках города очисткой снега занимаются 315 дорожных рабочих с лопатами, а также 48 единиц специальной техники. Жители Атырау могут сообщать о снежных завалах на городских улицах, автомобильных дорогах и тротуарах по номеру горячей линии WhatsАpp: 87011802679. По информации "Казгидромета", такая погода сохранится в течение трех дней. Прогнозируются осадки, гололед и порывистый ветер. В выходные температура воздуха будет от -3 до +2, похолодание по области ожидается в ночь на понедельник, 12 декабря. Столбик термометра опустится до -12...-17 градусов.