Наш адрес: ул. Жунисова, 104 (комплекс «Элис»), контактные телефоны: 8 (7112) 50 70 72, +7 771 500 70 72

Торжественное открытие ресторана итальянской кухни Pane&Vino состоялось на прошлой неделе. Многие уральцы и гости города смогли оценить все достоинства ресторана: комфорт и стильный дизайн интерьера, а также насладиться блюдами солнечной Италии.Новый ресторан буквально пропитан Италией. Уютный зал с легкостью уместит до 70 человек. Это идеальное место как для деловой встречи, так и романтического ужина и живой дружеской вечеринки. Комфортная обстановка и продуманный до мелочей интерьер от молодого итальянского дизайнера позволят Вам ненадолго забыть о повседневной суете и ощутить себя в Италии.Особенностью ресторана Pane&Vino является возможность попробовать яркий вкус итальянских блюд, которые Вам приготовит профессиональныйсо своей командой лучших поваров. К такому удовольствию, как еда, итальянцы относятся крайне серьезно и со всей страстью. Еда здесь не просто принятие пищи, гастрономические изыски, обилие и разнообразие — это важный и очень ответственный процесс, в котором значительно все: и порядок, и время, и обстановка, и настроение. Ни место, ни цена в этом случае значения не имеют: и дорогой изысканный ресторан, и маленькая скромная пиццерия, и деревенская траттория — все живет и играет по одним общим правилам.К слову, большинство продуктов, которые используют повара на кухне ресторана, поставляются прямо из Италии. Только здесь Вы сможете попробовать настоящую итальянскую пасту, ризотто с грибами, тальяту из говядины с пармезаном, домашние равиоли, хрустящие пиццы с различными начинками и другие шедевры итальянской кухни.- Я очень рад, что у меня есть возможность показать казахстанцам всю красоту и насыщенность итальянских блюд, их яркость и неповторимый вкус, - говорит шеф-повар ресторана Роберто НАППИНИ. – Я хочу угостить уральцев и подарить настоящие минуты блаженства от каждого кусочка наших итальянских блюд. Каждый посетитель ресторана - это прежде всего, мой дорогой гость, который специально пришел ко мне в гости, и я это очень ценю.Заглянув в ресторан Pane&Vino, непременно попробуйте фирменное блюдо – ризотто с белым вином и креветками в авторском исполнении шеф-повара. Насладитесь божественно вкусными десертами - необычная тортилья с шоколадом, изысканная панна кота с ягодным соусом буквально таят во рту за чашечкой горячего нежнейшего капучино.Особенность итальянской культуры — жизнь в удовольствие. Удовольствие от хорошей еды, от хорошего отдыха. Хотите окунуться в атмосферу гостеприимной Италии? Приходите к нам! Ждем Вас в гости!На правах рекламы.