Настоящим предновогодним чудом для уральцев стало открытие нового итальянского ресторана Pane & Vino в центре города. Фото 1- Pane & Vino-09.12 IMG_7571 IMG_7450 Торжественное открытие ресторана итальянской кухни Pane&Vino состоялось на прошлой неделе. Многие уральцы и гости города смогли оценить все достоинства ресторана: комфорт и стильный дизайн интерьера, а также насладиться блюдами солнечной Италии.   Фото 4- Pane & Vino-09.12 IMG_7514 Новый ресторан буквально пропитан Италией. Уютный зал с легкостью уместит до 70 человек. Это идеальное место как для деловой встречи, так и романтического ужина и живой дружеской вечеринки. Комфортная обстановка и продуманный до мелочей интерьер от молодого итальянского дизайнера позволят Вам ненадолго забыть о повседневной суете и ощутить себя в Италии. Фото 6- Pane & Vino-09.12 Особенностью ресторана Pane&Vino является возможность попробовать яркий вкус итальянских блюд, которые Вам приготовит профессиональный шеф-повар из Италии Роберто НАППИНИ со своей командой лучших поваров. К такому удовольствию, как еда, итальянцы относятся крайне серьезно и со всей страстью. Еда здесь не просто принятие пищи, гастрономические изыски, обилие и разнообразие — это важный и очень ответственный процесс, в котором значительно все: и порядок, и время, и обстановка, и настроение. Ни место, ни цена в этом случае значения не имеют: и дорогой изысканный ресторан, и маленькая скромная пиццерия, и деревенская траттория — все живет и играет по одним общим правилам. Фото 7- Pane & Vino-09.12 Фото 8- Pane & Vino-09.12, Фото 9- Pane & Vino-09.12 К слову, большинство продуктов, которые используют повара на кухне ресторана, поставляются прямо из Италии. Только здесь Вы сможете попробовать настоящую итальянскую пасту, ризотто с грибами, тальяту из говядины с пармезаном, домашние равиоли, хрустящие пиццы с различными начинками и другие шедевры итальянской кухни. Фото 10- Pane & Vino-09.12 Фото 11- Pane & Vino-09.12 - Я очень рад, что у меня есть возможность показать казахстанцам всю красоту и насыщенность итальянских блюд, их яркость и неповторимый вкус, - говорит шеф-повар ресторана Роберто НАППИНИ. – Я хочу угостить уральцев и подарить настоящие минуты блаженства от каждого кусочка наших итальянских блюд. Каждый посетитель ресторана - это прежде всего, мой дорогой гость, который специально пришел ко мне в гости, и я это очень ценю. Фото 12- Pane & Vino-09.12 Фото 13- Pane & Vino-09.12 Заглянув в ресторан Pane&Vino, непременно попробуйте фирменное блюдо – ризотто с белым вином и креветками в авторском исполнении шеф-повара. Насладитесь божественно вкусными десертами - необычная тортилья с шоколадом, изысканная панна кота с ягодным соусом буквально таят во рту за чашечкой горячего нежнейшего капучино. Фото 14- Pane & Vino-09.12 Особенность итальянской культуры — жизнь в удовольствие. Удовольствие от хорошей еды, от хорошего отдыха. Хотите окунуться в атмосферу гостеприимной Италии? Приходите к нам! Ждем Вас в гости!

Наш адрес: ул. Жунисова, 104 (комплекс «Элис»), контактные телефоны: 8 (7112) 50 70 72, +7 771 500 70 72

На правах рекламы.