При поддержке управления по вопросам молодежной политики ЗКО МОО "Акикат" проводит традиционный II Гранд бал, посвященный 25-летию Независимости РК. По словам председателя МОО "Акикат" Мергена СУЙЛЕМЕНОВА, кастинг состоялся еще 26 ноября нынешнего года, в нем приняли участие более 550 молодых людей в возрасте от 18-29 лет. - Второй Гранд бал пройдет 19 декабря 2016 года в классическом жанре. Планируется участие более 200 человек, из них 120 дебютанты и около 100 -приглашенные гости, - рассказала главный организатор мероприятия Карлыгаш КАДЫРБЕКОВА. Также Карлыгаш КАДЫРБЕКОВА отметила, что в прошлом году в исполнении было четыре танца, в этом году будет семь. - Планируем пригласить больше звезд. Работаем с детьми с нарушением зрения, готовим с ними дуеты со звездами, такими, например, как Димаш КУДАЙБЕГЕНОВ. Что касается благотворительной части, будем дарить подарки детям из детдомов - исполнять новогодние желания, - рассказала Карлыгаш КАДЫРБЕКОВА. Второй год участников Гранд бала будет готовить балетмейстер государственного театра оперы и балета "Астана Опера" Досжан ТАБЫЛДЫ.Досжан ТАБЫЛДЫ - Я не впервые приезжаю и провожу здесь мастер-классы, - рассказывает Досжан ТАБЫЛДЫ. - Хотелось бы отметить, что участники из Уральска - одни из самых лучших и талантливых дебютантов в Казахстане.