Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 2 декабря в дежурную часть УВД г.Уральска поступило сообщение от жителя города о том, что в 700 метрах от заправочной станции «Пит Стоп», расположенной на трассе «Уральск-Желаево», в степной зоне обнаружен предмет, похожий на снаряд. - Следственно-оперативная группа установила, что предмет является снарядом времен гражданской войны диаметром 76,2 мм и длиной 37 см. Снаряд был уничтожен группой по разминированию с соблюдением всех мер безопасности, - рассказали в полиции.