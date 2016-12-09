Об этом сообщили в ДВД ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" Иллюстративное фото с сайта stud.kineu.kz Иллюстративное фото с сайта stud.kineu.kz Сотрудники Жангалинского РОВД задержали жительницу села Жангала. - Как стало известно, 2 декабря нынешнего года женщина 1977 года рождения совершила покупки, расплатившись сувенирными денежными купюрами номиналом в 5000 тенге, - рассказали в ДВД ЗКО. По факту мошенничества начато досудебное производство по ст.190 УК РК. Ведется расследование. Кристина КОБИНА