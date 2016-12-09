Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель директора ХК "Акжайык" Данияр ДУЙСАЛИЕВ, сейчас каток на стадионе "Стеновик", расположенный по улице Азербайджанская, 48 в поселке Зачаганск уже готов к открытию. - 9 декабря мы открываем сезон массового катания на коньках на стадионе "Стеновик". В будние дни каток будет работать с 18.00 до 23.00 часов, а в выходные с 16.00 до 23.00, - пояснил Данияр ДУЙСАЛИЕВ. - Вход на каток будет бесплатным. А те, у кого нет своих коньков, смогут взять их напрокат прямо на стадионе. Прокат детских коньков будет стоить 150 тенге в час, взрослых - 300 тенге. Стоит отметить, что в городе уже начали действовать так называемые дворовые хоккейные коробки. Лед там стали заливать в начале декабря. Всего по городу 10 таких коробок. Кроме того, на коньках можно покататься и в ФОКе, расположенном в поселке Селекционный и на катке в районе автопарка.