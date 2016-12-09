Каток откроется в субботу, 10 декабря, в 16.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель директора ХК "Акжайык" Данияр ДУЙСАЛИЕВ, сейчас каток на стадионе "Стеновик", расположенный по улице Азербайджанская, 48 в поселке Зачаганск уже готов к открытию. - 9 декабря мы открываем сезон массового катания на коньках на стадионе "Стеновик". В будние дни каток будет работать с 18.00 до 23.00 часов, а в выходные с 16.00 до 23.00, - пояснил Данияр ДУЙСАЛИЕВ. - Вход на каток будет бесплатным. А те, у кого нет своих коньков, смогут взять их напрокат прямо на стадионе. Прокат детских коньков будет стоить 150 тенге в час, взрослых - 300 тенге. Стоит отметить, что в городе уже начали действовать так называемые дворовые хоккейные коробки. Лед там стали заливать в начале декабря. Всего по городу 10 таких коробок. Кроме того, на коньках можно покататься и в ФОКе, расположенном в поселке Селекционный и на катке в районе автопарка.