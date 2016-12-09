Фото предоставлено родителями Сезим Жумахан Как рассказали родители девочки, их детям - 4-летнему Аслану и 2-летней Сезим стало плохо поздно вечером, после того, как они поели шаурму, купленную в одном из кафе в 7 микрорайоне. Утром у детей была рвота. Родители пытались сами справиться с болезнью, но позже все же вызвали скорую. Девочку с мамой оставили в инфекционной больнице, но через четыре часа, попоив регидроном, отпустили домой. На следующий день Сезим и Аслану вновь стало плохо. - Я был на работе, жена сама привезла дочку в инфекционку. Жена жаловалась, что на них с дочкой никто не обращал внимания. Только после того, как у ребенка резко упала температура, и она начала синеть, Сезим забрали в реанимацию, - рассказывает папа девочки Аслан НАБИЕВ. По словам родителей, 3 декабря медики уверяли, что девочка пошла на поправку. А в ночь на 4-ое позвонили и сказали, что ей стало плохо с сердцем. Девочка умерла в 7 часов утра. Родители Сезим считают, что если бы медики виноваты в смерти их дочери. Они не оценили все тяжесть ее состояния. "После смерти дочери главврач больницы просила нас не поднимать шум, сказала, что они сами во всем разберутся и накажут врачей. Но мы хотим, добиться, чтобы все виновные понесли наказание в рамках закона. Ребенка уже не вернуть, это огромное горе для нас. Такие врачи не должны работать с детьми", - сквозь слезы говорит мама девочки Анар КУЛЬБАЕВА. Из выписного листа следует, что Сезим скончалась от острой дыхательной недостаточности, сердечной недостаточности и синдрома токсикологического шока. А поступила в больницу с диагнозом токсикологическое действие не уточненного вещества. В облздраве пока никак не комментируют смерть девочки.