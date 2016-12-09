Оборудование для детей ДЦП будет установлено в конце января 2017 года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" daniyar eleusinov Как рассказала руководитель ОО "Байтерек" Меруерт САНКАЕВА, оборудование для детей с ДЦП, деньги на которое передал олимпиец Данияр Елеусинов, закупается. - Единственная поправка в том, что дорогостоящее оборудование, которое хотели закупить изначально, установить у нас невозможно. И я согласилась с этим, - рассказывает Меруерт САНКАЕВА. - Для использования такого оборудования у нас нет реабилитолога, специальных врачей, специалиста, который будет за всем этим следить, все же это не простое, а компьютеризированное оборудование. И у нас не реабилитационный центр, чтобы позволить установку такого оборудования. Пришли к выводу, что нужно заказать оборудование другого формата,  которое возможно установить у нас, и которым мы сможем сами пользоваться. Оно предназначено для развития сенсорных, тактильных и двигательных навыков. Стоить отметить, что самое простое оборудование для детей инвалидов, стоит более миллиона тенге. - Оборудование, которое предназначено для детей-инвалидов, дорогостоящее.К примеру: адаптируемый стул стоит 182 тысячи тенге, игрушка-шнуровка стоит 52 тысячи тенге, - сообщила Меруер САНКАЕВА. Еще в октябре созывалась комиссия, на которой протокольно заверили, что деньги будут предназначены на реабилитацию детей с ДЦП. Напомним, 7 сентября аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ подарил олимпийскому чемпиону Данияру ЕЛЕУСИНОВУ и его отцу-тренеру сертификаты на сумму 10 млн тенге каждый. Свой сертификат Данияр отдал в фонд "Байтерек" на лечение детей, больных ДЦП. Кристина КОБИНА