Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудники ДВД ЗКО задержали серийного вора. - Как стало известно, сотрудники ДВД ЗКО задержали мужчину 1994 года рождения, который на протяжении трех месяцев в период с сентября по ноябрь текущего года совершал ряд краж и грабежей. Так, 25 сентября нынешнего года примерно в 13 часов задержанный путем грабежа завладел сотовым телефоном марки «LG K-10», принадлежащим несовершеннолетней, - рассказали в ДВД ЗКО. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РК. Ведется расследование. Также ряд краж 22-летний житель Уральска совершил во дворах домов различных дачных обществ области. Злоумышленник проникал во дворы и дома, откуда похищал водяные насосы, шанцевые инструменты, велосипеды, ноутбуки, телефоны, а также музыкальные инструменты, - сообщили в ДВД ЗКО. По всем фактам возбуждены уголовные дела в порядке ст.188 УК РК. Ведутся расследования.