Иллюстративное фото из архива "МГ" Сотрудниками проекта «Маңғыстау – адалдық алаңы» и членами специальной мониторинговой группы в 75 школах региона проведён мониторинг, в ходе которого выяснилось, что кабинеты многих руководителей имеют большие, нерационально используемые площади. Таким образом, в средних школах № 21, 29 г.Актау и № 9 в г.Жанаозен директора освободили свои просторные кабинеты и пересели в небольшие кабинеты. К примеру, в СШ №21 г.Актау площадь кабинета директора школы составил 47 кв.м, а в приемной 13 кв. м. Теперь кабинет директора площадью почти 60 квадратных метров используется для проведения занятий дополнительного образования. Таким образом, такое расположение делает директора доступным для граждан, что, безусловно, позволяет наблюдать за ситуацией в пиковые школьные часы. Кроме того, уже запланировано, что во время проведения ремонта школы в летний период освобождённый кабинет будет оборудован по технологии «Open Space». Вместе с тем выявлены лишние площади и освобождены кабинеты директоров школ в Жанаозене - 5, Мунайлинском районе - 12, в Бейнеуском районе - 8, в городе Актау - 4 (№ 17,21,23,29). Освободившие кабинеты будут использовать для занятий по творческому развитию детей или же других дополнительных или факультативных занятий. По словам главного специалиста управления профилактики коррупции департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Мангистауской области Нургуль Мукатай, госслужащие должны быть ближе к народу. Наряду вместе с государственными служащими руководители школьных, дошкольных, медицинских учреждений, колледжей и других сфер также освобождают просторные кабинеты и используют оптимальные мини кабинеты площади на 1 этажах. В целях эффективного использования бюджетных средств и сокращения барьеров между руководителями и простыми гражданами, в рамках проекта «Маңғыстау – адалдық алаңы» сотрудниками проектного офиса и членами Специальной мониторинговой группы в ближайшее время еще в 66 школах региона планируется провести очередной мониторинг.