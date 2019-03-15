В региональной палате предпринимателей состоялось совещание, на котором обсудили субсидирование городских маршрутов. Как рассказал генеральный директор ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк" Марат Абдрахманов, на сегодняшний день эта тема актуальна и имеет свои определенные сложности. - Как все вы знаете, услуга перевозки пассажиров на законодательном уровне признана социально значимой, так как обеспечивает свободное передвижение жителей на всей территории РК. В соответствии с законом РК государство в лице местных исполнительных органов в отношении с предприятиями пассажировперевозчиков должно с одной стороны регулировать тарифы, а с другой стороны оказывать поддержку в виде субсидий. То есть изначально эта тема планово-убыточная, - отметил Марат Абдрахманов. - С 2017 года уполномоченный орган при последнем подтверждении стоимости проезда в общественном транспорте срезал тариф до 80 тенге, который был на тот момент представлен в размере 165 тенге. Вследствие чего мы должны работать в убыток себе, данный тариф (80 тенге-прим.автора) не покрывает наших прямых затрат, ремонт, запасные части и зарплату водителей. В то же время местные исполнительные органы отказываются от исполнения своих прямых обязанностей по субсидированию, предусмотренного законодательством. Тем более законодательство регламентирует, если тариф не соответствует затратам, то необходимо субсидировать Кроме того, Марат Абдрахманов пояснил, что в случае, когда установленные местными исполнительными органами тарифы не покрывают затраты на перевозку, они возмещают разницу между установленным тарифом и фактическими затратами на перевозку за счет средств соответствующего бюджета. - На сегодняшний день нами были представлены расчеты в ЖКХ города Уральск о том, что себестоимость перевозки пассажиров на сегодня составляет 186 тенге. Увы, расчеты эти не приняты, и мы субсидии так и не получили. Создается впечатление, что местные исполнительные органы целенаправленно ведут наши компании к банкротству. Если местные власти не хотят выделять средства из местного бюджета, то тогда почему не поднимают тарифы до должного уровня, - задался вопросом директор ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк". - Мы прекрасно понимаем, что это коснется массы людей. Я сам как бывший чиновник говорю, что это чревато определенным социальным напряжением. Поэтому все перевозчики хотели поднять данный вопрос и обозначить плачевную ситуацию. Мы не можем купить автобусы, не можем их заправить, чтобы они нормальное ездили. К тому же мы не можем по «белому» платить заработную плату и начислять ее. Также Марат Абдрахманов отметил, что с 2015 по 2018 год дизтопливо подорожало в 2,3 раза. - Говоря о зарплате работников, непосредственно перевозящих пассажиров, я откровенно скажу, все понимают, что мы не платим по "белому" зарплату нашим водителям. Потому что если мы будем так платить ее, то надо начислять налоги, если их начисляем, то возникают обязательства перед налоговой. Палка о двух концах. Вообще, каждый водитель автобуса работает в день по 18 часов, мы должны ему платить за ночные часы, за переработку, и заработная плата должна в сутки составлять 34500 тенге. Такие деньги мы платить не можем. Мы и так стараемся поддержать в хорошем состоянии автопарк, постоянно ремонтируем автобусы, улучшаем их внешний вид, но купить новые автобусы не можем. Только за последние 6 месяцев вложили 60 миллионов тенге, чтобы освежить автобусы. И такая ситуация у всех перевозчиков, - рассказал Марат Абдрахманов. На совещании также подняли вопрос об онлайн-билетировании пассажиров. Перевозчики против такой оплаты за проезд. - Еще один вопрос - внедрение онлайн-билетирования, чтобы расходы были прозрачными, будет чистый и открытый доход. Если мы работаем при тарифе 80 тенге, какое бы мы онлайн-билетирование не вводили, то реально мы не покроем своих затрат. Теперь об онлайн-билетировании, те компании, которые нам предлагают их, хотят получать 4% от оборота и по 15 тысяч тенге за аренду терминала, который они поставят нам в автобусы. То есть мой автобусный парк должен платить ежемесячно 2,5 миллиона тенге, - говорит Марат Абдрахманов. - В этом случаем мы просто не сможем содержать платежные терминалы и оплачивать услуги оператора. Для себя я изучал опыт, наблюдал за этим, то есть при таком билетировании из десяти человек у двоих пассажиров денег нет на карточке, и они едут зайцем. Это снова будет бить по экономике перевозчика. Пассажироперевозчики предложили выделить субсидии в размере трех миллиардов тенге. - Мы считаем, что субсидирование должно быть одним из приоритетных направлений. Предлагаем взять на себя часть нагрузки по субсидированию пассажироперевозок и просим выделить субсидии в размере хотя бы 50 тенге из тех 106 тенге, которые мы недополучаем от стоимости проезда одного пассажира, - отметил Марат Абдрахманов. Заместитель акима города Уральск Бекжан Тукжанов заявил, что за последние два года в качестве субсидий перевозчикам было выделено 205,2 миллиона тенге. - В этом году предусмотрены 171,9 миллиона тенге. Началось внедрение электронного билетирования для прозрачности поступления денежных средств, а также для удобства горожан. Но, к сожалению, перевозчики отказываются внедрять данную систему, и работает это только на четырех маршрутах. Электронное билетирование дало бы нам ясную картину пассажиропотока, а также какие маршруты убыточны и какие суммы необходимы для субсидирования. Те расчеты, которые были выполнены, пассажиропоток почти не проверялся, это должны проводить специализированные организации. И мы за то, чтобы эта система была внедрена, - пояснил Бекжан Тукжанов. - Со стороны перевозок очень много нарушений, со стороны водителей это и курение в транспорте, разговор по телефону, превышение скоростного режима, несоблюдение графика движения, а также многие не соблюдают договорные обязательства по выходу и сходу с линии. Очень много нареканий. Однако все перевозчики ссылаются на отсутствие субсидирования, но одни должны выполнять договорные обязательства. Председатель РС ПП ЗКО Валерий Джунусов в конце заявил, что эти проблемы будут рассматриваться и решаться.