Тналиев Улугбек Серикович трудовую деятельность начал в 2005 году волонтером в общественных организациях Атырау. В 2006 году в должности председателя возглавил молодежную общественную организацию «Независимое поколение Казахстана». В 2008 году окончил Атырауский институт нефти и газа по специальности «Технологические машины и оборудование». В 2010 году также в АИНиГ получил степень магистра по специальности «Магистр технических наук», в 2012 году в Атырауском институте нефти и газа получил степень магистра по специальности «Магистр экономики и бизнеса». В 2017 года Улугбек Тналиев поступил на государственную службу, заняв должность заместителя акима Махамбетского района, где курировал социальный блок. До нового назначения работал заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, где курировал вопросы занятости и социальной защиты, социальной помощи уязвимым группам населения и малообеспеченным семьям, создания рабочих мест, организации общественных работ, обучения и переподготовки безработных.

Сегодня, 15 марта, в ходе аппаратного совещания и.о.акима г.Атырау Шакир Кейкин представил нового заместителя акима Атырау Улугбека Тналиева, который ранее занимал должность заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ. Вновь назначенный замакима будет курировать вопросы внутренней политики, занятости и социальных программ, образования, спорта, культуры и развития языков. Шакир Кейкин поздравил замакима с назначением и выразил уверенность в том, что социальная сфера города получит новое развитие и поднимется на более качественный уровень.