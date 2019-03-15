Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила заведующая эпидемиологическим отделом областного противотуберкулезного диспансера Татьяна Новокрещенова, за последние 10 лет в ЗКО достигнуты определённые успехи в борьбе с туберкулёзом. – На сегодняшний день лечение и обследование больных туберкулёзом проводится бесплатно в медицинских организациях первичной медико-санитарной службы. Показатели эффективности лечения больных соответствуют стандартам ВОЗ. Благодаря этому заболеваемость снизилась в 3 раза, смертность – в 8,2 раза, выявляемость рецидивов заболевания – в 1,9 раза. В областном противотуберкулезном диспансере внедрены современные генно-молекулярные экспресс-методы диагностики туберкулёза, а с 2018 года внедрен краткосрочный режим и индивидуальные схемы лечения, позволяющие значительно сократить курс приёма тубпрепаратов больным с лекарственной устойчивостью, - рассказала Татьяна Новокрещенова. Стоит отметить, что местными исполнительными органами оказана социальная помощь 1409 больным на сумму около 586 тысяч тенге. Основной проблемой для выявления больных туберкулезом врачи называют отсутствие ответственности граждан за личное и общественное здоровье. – Практически на каждом участке поликлиник в 5-10% в квартирах проживают квартиранты без прикрепления и соответственно без флюороосмотров. Вторая серьёзная проблема – несвоевременное обращение больных за медицинской помощью. Каждый должен знать, что длительный кашель – это не норма, и заболевший человек должен обратиться к врачу, от этого зависит результат его лечения! - отметила заведующая отделением. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.