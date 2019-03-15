Основная часть вопросов касалась строительства дорог, уборке снега, а также благоустройства сел. Гулхана Шораякова пришла на прием к акиму района, чтобы узнать, какие в регионе действуют государственные программы, по которым молодые семьи могут получить или на выгодных условиях приобрести жилье. А также будут ли выдаваться земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в Подстепном. - Есть ли какие-нибудь программы для молодых семей, чтобы получить жилье из госфонда или же приобрести по выгодным условиям в селе? Слышала, что в других селах строятся квартиры, куда могут заехать не только очередники, - обратилась жительница села Подстепное Гулхана Шораякова к акиму района. В свою очередь Адил Жоламанов рассказал, что в селе Подстепное пока нет разработанного ПДП, чтобы начать строительство жилья или выдавать землю под ИЖС. Этот вопрос, по словам главы района, находится на контроле. На сегодняшний день только в селе Подстепное на получение земельного участка в очереди состоят 7 тысяч человек, однако, по словам акима района, пока в селе пока нет территории, которую можно было бы использовать под строительство домов. Проведение открытого акимата нацелено на быстрое и эффективное решение вопросов населения. В этом году в Теректинском районе такой прием граждан проводится впервые. - В основном сельчан волновали вопросы касающиеся сферы жилья, земельных отношений, строительства дорог, уборки снега и экологического состояния сел. Все вопросы мы отработаем и дадим ответы жителям. Некоторые вопросы уже были решены на месте, - сообщил заместитель акима Теректинского района Мейырбек Султанов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.