Иллюстративное фото с сайта www.torange.ru Мужчина незамедлительно оповестил управление полиции города Атырау. К поискам были поключены операторы ЦОУ города. - Прибыл в управление полиции примерно в 16.10, переживал сильно, так как планировалась крупная покупка. Знал только то, что марка машины, на которой я выехал из гостиницы "Лада", но номер не запомнил. Спасибо полиции, с моих слов определили район, отследили такси, оказалось, что это была белая "Лада Гранта". Полицейские быстро нашли хозяина авто по базе и вызвали его в управление полиции. Сейчас уже седьмой час вечера, портмоне и документы у меня. Вообще за все время поиска со стороны сотрудников чувствовалось сопереживание, они оказывали всяческую поддержку. За что я очень благодарен, - делится радостной вестью Ясын Даубай. Bc8gBgFZB4k Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.