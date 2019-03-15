Самое простое и помогающее перед началом носки обработайте кроссовки водоотталкивающим средством. После промокните тканью и дайте высохнуть.Белая обувь не для прогулок по траве – пятна от нее тяжело будет вывести. Если все же так случилось – протрите эти места белой зубной пастой, нанеся ее на старую зубную щетку или губку. И сразу протрите лимонным соком.Вернуть подошве белизну поможет паста из молока и крахмала, смешайте из расчета 1:1.Пятна разного происхождения можно удалить смесью пищевой соды и сока лимона. Сильно грязные кроссовки можно постирать вручную хозяйственным мылом. В машинке тоже можно. На самом деликатном режиме и используя порошок для белого. Шнурки всегда стирайте отдельно.