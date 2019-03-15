Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, площадь пожара составила 20 квадратных метров. – Горело потолочное перекрытие и кровля частного четырехквартирного дома. Пожар был полностью ликвидирован в 8.10. Причина пожара, владельцы квартир, ущерб и виновные лица устанавливаются, - сообщил Ерлан Турегелдиев. Стоит отметить, что на месте пожара работали 11 пожарных и три единицы техники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.