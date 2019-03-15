Нам нужны: один мягкий авокадо, пол банана, сок пол лимона и чуть растительного масла. Авокадо, банан смешать блендером, добавить сок лимона и 3 ст. л. воды. Перемешайте.Нанесите на кончики волос растительное масло, потом по всей длине нанесите полученную смесь. Утеплите голову полиэтиленовой шапочкой и полотенцем, держите не меньше часа, можно два.Смойте теплой водой и вымойте голову как обычно с шампунем. Уверена результат вам понравится уже с первого раза.