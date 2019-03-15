Иллюстративное фото из архива "МГ" Цена на социальный хлеб (из муки первого сорта) в Казахстане расти не будет, но при этом хлеб из муки высшего сорта может подорожать, сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров на пресс-конференции в Правительстве. Он сообщил, что во всём мире спрос на зерно изменился, цена выросла. Благодаря этому казахстанские производители зерна получили возможность закрыть свои кредиты и подготовиться к весенним полевым работам. - По обе стороны зерна стоят наши люди – и производители, и потребители. Цена на зерно поднимается – производителю хорошо, мы и производителя должны поддерживать. С другой стороны – потребитель, если цена поднимается на хлеб, это тоже для нас плохо. Поэтому мы стараемся найти золотую середину, и я считаю, что на сегодняшний день мы её нашли и придерживаемся, – сказал глава МСХ. В социальных сетях рассылают сообщения о том, что хлеб подорожает на 15-30 тенге. Такого, по словам министра, не произойдёт. - На сегодняшний день таких тревожных сигналов, что цена на хлеб резко повысится, нет. Могут быть колебания, но незначительные, – заключил Сапархан Омаров. С начала года цены именно на социальный хлеб уже выросли на 5-10 тенге в Атырау, Костанае, Шымкенте, Павлодаре и Уральске. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.