Magic Pack - уникальный рецепт здоровья, энергии и молодости организма от японских производителей. Благодаря современным новейшим технологиям производства, на сегодняшний день одним из лучших по усвояемости кальций на мировом рынке.
Комплекс «Magic Pack» включает в себя около 60 видов морских минералов, включая магний, его основу составляет активный коралловый кальций и восстановительная формула коэнзима Q10 - QH. «Magic Pack» эффективно восстанавливает работу ключевых систем организма:
Профилактика рака
При рассасывании под языком, попадая прямо в кровь, кальций и минералы ощелачивают кровь. В этом процессе активизируются все защитные функции организма. В щелочной крови не развиваются и погибают раковые клетки, в частности, активизируются Т-лимфоциты – киллеры, чистящие кровь от всех микробов, не разбирая какой. В результате погибают грибки кандида, которые по последним данным являются возбудителем раковых заболеваний. Щелочной состав крови и межклеточной жидкости воистину творит чудеса. Даже сперматозоид в такой среде может находиться живым около яичника 4 месяца, в отличие от того, как сперматозоид быстро погибает в обычной кислой среде организма. То есть происходит активизация организма на всех уровнях и всех биологических процессов.
Разжижает кровь и лечит анемию
Следующее действие - это разжижжение крови. Когда кровь не насыщается кислородом в достаточной мере и получается недостаточное питание клеток, у человека наблюдается слабость, возникают пониженная активность мозга и пониженная работоспособность.
Вдобавок наше неправильное питание и стрессы приводят к сгущению крови и сливанию всех элементов крови: эритроцитов, тромбоцитов и моноцитов. БАД также помогает оздоровить организм. Минералы комплекса - это базовый состав крови. За счет содержания элементов железа, фосфора, цинка молибдена, марганца поднимается гемоглобин крови.
Эффективный антидепрессант
Как мы знаем, человек подвержен различным стрессовым состояниям, на подавление которых расходуется много кальция и магния. Из-за их дефицита начинается мучительная бессонница. Употребляя «Magic Pack», вы восстановите недостаток жизненно важных элементов. Кроме этого, БАД оказывает успокаивающее воздействие на эмоциональное состояние при устранении стресса, а также фосфор, входящий в состав лецитина, ведёт к обновлению нервных клеток и их питанию.
Борется с вирусами
Путем научных исследований, японские производители продукта изучили наши казахстанские регионы и добавили в комплекс органический йод в дозировке, необходимой для нас. Органический йод и серебро, входящие в состав комплекса, обладают противовирусными и противобактериальными свойствами.
Детокс и влияние на костную систему
«Magic Pack» положительно влияет на очищение организма от шлаков и токсинов. За счет содержания в комплексе диоксита кремния происходит детокс межклеточной жидкости. Поэтому после употребления продукта улучшаются результаты анализов щитовидной железы, и снижается уровень сахара в крови. Особенно этот комплекс полезен для людей с заболеваниями щитовидной железы, сахарного диабета, панкреатита и так далее.
Комплекс также влияет на улучшение состава и функций костной системы организма, суставов и позвоночника. Такие элементы комплекса как фосфопептид, витамин Д3 и цинк усиливают усваиваемость организмом кальция и других минералов в костную ткань, давая 100-процентную всасываемость. Особенно этот продукт полезен для больных с протрузиями дисков позвонков. Через месяц после применения кальциевого минерального комплекса наблюдается даже улучшение здоровья у тех, кто страдает гангреной на фоне сахарного диабета.
