FORMULA SNA с радостью сообщает об открытии нового магазина и о расширении ассортимента: диваны, кровати и матрасы в городе Атырау на любой вкус. Распахнул свои двери новый магазин FORMULA SNA. Наряду с матрасами здесь теперь представлена мягкая мебель и кровати от группы компаний «Мебель братьев Баженовых». Этот магазин для тех, кто ищет стиль и комфорт, для тех, кто ищет уникальный дизайн. Лучшие разработки дизайнеров на любой вкус . Для небольших комнат подойдут диваны с механизмом раскладывания «Еврокнижка», современные трансформеры, превращающиеся в полноценную кровать. Мебель удобна, особенно если приходится совмещать гостиную со спальней. Любители классики по достоинству оценят роскошные модели с обивкой из натуральной кожи. Ценители стиля хай-тек и модерн-современные оценят изделия в минималистическом дизайне. Шикарные кровати с изголовьем и без, на любой вкус с ортопедическими матрасами из безопасного материала. При разработке и проектировании мебели огромное внимание уделяется комфортабельности и практичности изделия. В мягких уголках используются механизмы трансформации, а также механизмы с пультом и вы можете, нажав на пульт, разложить или сложить диван. Также стоит отметить, что компания изготавливает мебель по индивидуальному заказу, такая мебель создаст неповторимый интерьер вашего дома. Мы рады видеть Вас по будням с 10.00 до 19.00, субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00. Наш адрес: ТД «Sholpan mart» С.Датова, 62 Тел: 8 701 577 57 64.