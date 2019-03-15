Распахнул свои двери новый магазин FORMULA SNA. Наряду с матрасами здесь теперь представлена мягкая мебель и кровати от группы компаний «Мебель братьев Баженовых».Этот магазин для тех, кто ищет стиль и комфорт, для тех, кто ищет уникальный дизайн.Лучшие разработки дизайнеров на любой вкус .Для небольших комнат подойдут диваны с механизмом раскладывания «Еврокнижка», современные трансформеры, превращающиеся в полноценную кровать. Мебель удобна, особенно если приходится совмещать гостиную со спальней.Любители классики по достоинству оценят роскошные модели с обивкой из натуральной кожи.Ценители стиля хай-тек и модерн-современные оценят изделия в минималистическом дизайне.Шикарные кровати с изголовьем и без, на любой вкус с ортопедическими матрасами из безопасного материала.При разработке и проектировании мебели огромное внимание уделяется комфортабельности и практичности изделия.В мягких уголках используются механизмы трансформации, а также механизмы с пультом и вы можете, нажав на пульт, разложить или сложить диван.Также стоит отметить, что компания изготавливает мебель по индивидуальному заказу, такая мебель создаст неповторимый интерьер вашего дома.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.