Эх, отпуск, пляж, океан, песочек – как это все манит нас круглый год. Эти места красивы, невероятны своей природной историей, со всего мира сюда стремятся попасть миллионы. Как же хочется побывать хоть разочек ...
Лаки-Бэй, Австралия. Пляж находится на территории национального парка, поэтому это любимое место кенгуру. Как же ей классно!
Тасманский национальный парк, Новая Зеландия. Этот пляж длиной почти в 150 км очень красивые места, куда хочется возвращаться.
Пляж Навайо, Греция. Прекрасное место с затонувшим кораблем прямо в центре. Навивает дух истории и мысли о пиратах и кораблекрушениях.
Пляж Йёкюльсаурлоун, Исландия – удивляет. Здесь все не как на привычном пляже – песок черный, благодаря вулканическому происхождению, а камушки – разнокалиберные ледышки от ледника по соседству, который стекает в лагуну. Это самая большая ледниковая лагуна.
Золотой рог – самый красивый пляж Хорватии, в зависимости от направления ветра край пляжа меняет свое направление.
Калифорния и ее стеклянный пляж – весь берег усыпан камушками из стекла обласканными океанскими волнами, сделанными самой природой, смотрится очень необычно. Про это уникальное место мы вам обязательно расскажем отдельно.
Германия со своими «Тропическими островами». Искусственный пляж открыт круглый год и можно подарить себе кусочек лета даже зимой.
Остров Мариета в Мексике — включенный в список ЮНЕСКО как заповедник мира, известен своим «скрытым пляжем» или «пляж влюбленных». Чтобы найти его нужно проплыть через короткий туннель.
Папаколеа, Гавайи. Один из четырех пляжей в мире с зеленым песком – все благодаря минералу, который называется оливин.
Волшебный пляж Мальдив – невероятный светящийся планктон превращает вечером это место в сказку.
Австралия – ракушковый пляж. Для любителей замков из песка не подходит, а в остальном превосходное место, более 100 км по берегу только ракушки.
Сейшельские острова - восхищают розовыми песками и гранитными скалами вдоль берега.
Гавайи потрясают пляжем с красным песком. Он такой благодаря большому содержанию железа в окружающих скалах.
Водопад МакВей в Биг-Суре, Калифорния. Уникальность этому месту создает 24-метровый водопад, который течет здесь круглый год. Это один из 20 водопадов в мире, который стекает прямо в океан.
Уайтхевен, Австралия. Во время отлива вода смешивается с песком и получается нечто невероятное.
Рок Саунд, Багамы. Известен на весь мир Розовым песком и потрясающе чистой водой – мечта для миллиона туристов.
Пхи-Пхи-Ле, Таиланд. Залив окружен большими поросшими лесом скалами. Здесь снимали тот самый «Пляж» с Леонардо Ди Каприо.
Пляж Хайамс Бич в Австралии занесен в Книге рекордов Гиннеса, как пляж с самым белым песком в мире.
Красивейшее место в Тасмании, удивительный изгиб береговой линии пляжа получил название «Винный бокал».
Бенагил, Португалия.
Бора-Бора - популярен не только своими бунгало, но и самыми красивыми пляжами в мире.