Сегодня, 15 марта, при въезде на территорию полигона для складирования снега образовалась очередь из 10-15 самосвалов, которые были загружены снегом с городских улиц. Полигон находится в районе поселка Деркул. Однако директор коммунального предприятия ТОО «Жайык Таза Кала» Куат Ерсайын отметил, что никакой очереди на полигоне не зафиксировано. – Весь снег с городских улиц вывозится в два полигона, которые находятся по объездной дороге в поселок Деркул и в районе Мясокомбината. Полигоны для складирования снега работают в плановом режиме. В уборке снега с городских улиц задействованы 188 единиц техники и 317 человек, которые работают в две смены. работа ведется в круглосуточном режиме, - сообщил Куат Ерсайын. Стоит отметить, что на сегодняшний день из города вывезено 960 тысяч кубометров снега. SpZa9t42zhsМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.