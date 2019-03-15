Настоящая драма разыгралась на опекунском совете в Актобе, где решалась судьба маленькой Асемгуль. 5-летнюю девочку 3,5 года воспитывала чужая семья, а теперь ее решила забрать родная мать. Спор между женщинами длился почти месяц, и вот, стало известно, с кем останется девочка, передает Nur.kz со ссылкой на 31 канал. Скриншот с видео первого канала "Евразия" На опекунском совете слез не смог сдержать никто. Плакала, раскаявшаяся родная мать 5-летней Асемгуль, рыдала Марианна Фотеску – женщина, которая заменила девочке семью и воспитывала ее на протяжении 3,5 лет. На совете опеки единогласно проголосовали за то, чтобы девочка жила в родной семье. До этого были изучены жилищно-бытовые условия в Астане. Их признали соответствующими требованиям. Кроме того, на протяжении недели за встречами матери и дочери наблюдали психологи. - В отношении матери мы будем направлять письмо в органы опеки Астаны, чтобы маму взяли на контроль и привлекли к административной ответственности, - говорит заведующая сектором отдела опеки Акырыс Шагирова. Административная ответственность Асель Пирмановой может грозить за то, что она оставила дочь незнакомому человеку. Тогда мать троих детей попросила за деньги присмотреть за своей младшей полуторагодовалой дочкой Марианну Фотеску, а потом уехала в Астану со старшими детьми. Там женщина родила еще одного ребенка, а спустя 3,5 года решила забрать Асемгуль. Асель уверяет, что больше не бросит свою дочь. - Я согласна с решением комиссии. Спасибо всем, особенно Марианне, - сказала она. В том, что Асель не повторит ошибку, Марианна сомневается, об этом она заявила на совете. - Буду контролировать все. Только чуть-чуть обидит, в суд подам и заберу любыми путями, - пояснила актюбинка. Психологи советуют женщинам, которых девочка называет мамами, подружиться. Ведь ребенок переживает огромную психологическую травму, а впереди ее ждет привыкание к новой для нее среде. Вероятно, сегодня, 15 марта, мать забрала дочку, и они с ней отправились в Астану, где ее ждут старший брат, сестра и младший братишка. Напомним, пятилетняя Асемгуль Оразмет на протяжении 4 лет воспитывалась в чужой семье. В августе 2015 года мать оставила дочь у няни Фотеску Марианы, у которой и жил ребенок в течение 3,5 лет. В феврале нынешнего года Асель Пирманова приехала в Актобе, чтобы вернуть дочь. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.