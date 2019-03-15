В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в области с 11 марта стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Допинг», которое направлено на выявление и пресечение нарушений правил приобретения, хранения, использования уничтожения наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. За три дня ОПМ «Допинг» сотрудниками полиции было выявлено и зарегистрировано 9 уголовных проступков по ст.296 ч.2-3 УК РК "Незаконное хранение без цели сбыта" и один факт административного правонарушения предусмотренного по ст.424 ч.1 КоАП РК "Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность". - Так, 12 марта в г. Уральск была задержана женщина 1981 года рождения, которая занималась незаконным распространением психотропных лекарственных препаратов, при досмотре в её сумке было обнаружено и изъят 31 флакон и 11 упаковок психотропных лекарственных препаратов, - сообщили в пресс-службе полиции. В настоящее время в отношении жительницы г.Уральск составлен административный протокол по ч.1 ст.424 КоАП РК "Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность".Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.