С 13 марта Жансулу Туремуратова исполняет обязанности руководителя управления образования Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Ранее эту должность занимал Кайыргали  Кенжегалиев. Последняя должность Жансулу Туремуратовой в Уральске - начальник отдела занятости и социальных программ. Отметим, что официальной информации о назначении Туремуратовой не было. Однако в отделе занятости и соцпрограмм Уральска сообщили, что "2-3 дня назад Жансулу Менешевна написала заявление об увольнении по собственному желанию". Сейчас обязанности руководителя отдела исполняет Кырмызы Айткалиева. В приемной управления образования Атырауской области рассказали, что должность руководителя с 13 марта исполняет Жансулу Туремуратова. Следует отметить, что в прошлом году в горОО Уральска разразился скандал, связанный с отчислением пятилеток из детских садов. Туремуратова Жансулу Менешевна. Образование-высшее. Окончила в 1983 году Уральский педагогический институт им.Александра Пушкина, в 2006 году - Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия», в 2013 году - Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, в 2014 году - университет of Reading Великобритания, (стипендиант казахстанской программы «Болашак»).
Жансулу Туремуратова в разные года работала: - Учитель химии в Актауской средней школы Каменского района Западно-Казахстанской области; - Ассистент кафедры химии Уральского педагогического института имени Александра Пушкина; - Главный специалист, ведущий специалист, главный специалист, руководитель отдела экологической пропаганды Западно-Казахстанского областного управления экологии и биоресурсов; - Начальник отдела образования Таскалинского района Западно-Казахстанской области; - Директор СОШ №6 отдела образования города Уральска; - Начальник отдела труда, занятости и социальной защиты населения, начальник отдела образования, начальник отдела образования и спорта Теректинского района Западно-Казахстанской области; - Начальник отдела по контролю за лабораторными анализами Западно-Казахстанского областного филиала государственного учреждения «Жайық-Каспийский департамент экологии», города Уральск; - Руководитель отдела образования города Уральска. - С ноября 2018 года - руководитель отдела занятости и соцпрограмм г.Уральск.
