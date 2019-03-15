В Доме Ассамблеи в рамках реализации благотворительной акции «Мейірімді көктем» Ассамблеи народа Казахстана ЗКО прошло благотворительное мероприятие «Шашу», основанное на традициях Великой степи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам директора коммунального государственного учреждения «Қоғамдық келiсiм» аппарата акима ЗКО Медхата Камбетова, акция «Мейірімді көктем» направлена на поддержку социально уязвимых групп населения, на привлечение всех неравнодушных граждан к благотворительности. Символично, что она проводится с началом весны, как символ новой жизни, когда все вокруг расцветает и идет обновление всего живого. – Каждый месяц у нас посвящен народным казахским обычаям. В марте мы рассказываем о «Шашу» – добрый знак на удачу, – говорит директор «Қоғамдық келiсiм». – Это очень красивый и радостный обряд казахского народа и смысл его – поделиться радостью. Заключается он в том, что перед свадьбой, сватовством или другого значимого события, виновников торжества осыпают сладостями в виде конфет и монет, а также поздравление с праздником весны! – В рамках акции на базе областной Ассамблеи, в каждой организации и учреждениях будут организованы разноплановые мероприятия, направленные на поддержку всех нуждающихся, особенно многодетных семей и людей с ограниченными возможностями. Призываем принять активное участие в этой акции и встретить наш  великий праздник Наурыз добрыми деяниями и делами, – сказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана ЗКО, заведующий секретариатом Гайса Капаков. – Желаю, чтобы наша страна Казахстан процветала, и наше социальное положение с каждым годом все улучшалось, – добавил председатель чечено-ингушского объединения «Вайнах» Данильбек Саратов. В Доме Ассамблеи всех посетителей встречали кислым молоком, баурсаками и другими сладостями. Спонсорскую помощь оказали председатели правления ОО «Татарский культурный центр» Флюра Миликеева, правления ОО «Азербайджанское культурно-просветительское общество «Бiрлiк» Наджаф Мамедов. Благодаря их вниманию, была организована продуктами газель, которая отвезла их 15 нуждающимся и многодетным семьям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Георгий ЖОРОВ Фото автора