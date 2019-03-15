По словам директора коммунального государственного учреждения «Қоғамдық келiсiм» аппарата акима ЗКО Медхата Камбетова, акция «Мейірімді көктем» направлена на поддержку социально уязвимых групп населения, на привлечение всех неравнодушных граждан к благотворительности. Символично, что она проводится с началом весны, как символ новой жизни, когда все вокруг расцветает и идет обновление всего живого. – Каждый месяц у нас посвящен народным казахским обычаям. В марте мы рассказываем о «Шашу» – добрый знак на удачу, – говорит директор «Қоғамдық келiсiм». – Это очень красивый и радостный обряд казахского народа и смысл его – поделиться радостью. Заключается он в том, что перед свадьбой, сватовством или другого значимого события, виновников торжества осыпают сладостями в виде конфет и монет, а также поздравление с праздником весны! – В рамках акции на базе областной Ассамблеи, в каждой организации и учреждениях будут организованы разноплановые мероприятия, направленные на поддержку всех нуждающихся, особенно многодетных семей и людей с ограниченными возможностями. Призываем принять активное участие в этой акции и встретить наш великий праздник Наурыз добрыми деяниями и делами, – сказал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана ЗКО, заведующий секретариатом Гайса Капаков. – Желаю, чтобы наша страна Казахстан процветала, и наше социальное положение с каждым годом все улучшалось, – добавил председатель чечено-ингушского объединения «Вайнах» Данильбек Саратов. В Доме Ассамблеи всех посетителей встречали кислым молоком, баурсаками и другими сладостями. Спонсорскую помощь оказали председатели правления ОО «Татарский культурный центр» Флюра Миликеева, правления ОО «Азербайджанское культурно-просветительское общество «Бiрлiк» Наджаф Мамедов. Благодаря их вниманию, была организована продуктами газель, которая отвезла их 15 нуждающимся и многодетным семьям. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.