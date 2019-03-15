Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что 32-летняя Динара Зарипова 5 марта вышла из дома родственников и ушла в неизвестном направлении, после чего родственники обратились в полицию. - На поиски были ориентированы наряды комплексных сил полиции, были проверены все возможные места пребывания Динары Зариповой, в результате чего на Центральном колхозном рынке г.Актобе пропавшая была обнаружена и передана родственникам, - рассказали в пресс-службе полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.