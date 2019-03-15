Уральские автолюбители после схода снега с дорог в городе отрывают колеса на своих авто, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
улица Мункеулы рядом с магазином "Алтындар"
Водители рассказывают, что по уральским дорогам с наступлением тепла ездить невозможно.
- Сейчас снег подтаял, все ямы на проезжей части прикрыты водой, многие из-за этого разбивают свои машины. Состояние дорог в этом году просто отвратительное, хуже, наверное, и быть не может. Тут вблизи остановки Ремзавод такие дыры в асфальте, что по 20 машин в день пробивают и отрывают колеса. Кроме того, такая же ситуация и в районе ЦОНа по улице Джамбула, - говорит водитель такси Максут.
Еще один водитель такси Арман рассказал, что самые огромные ямы на проезжей части можно встретить возле путепровода в районе Нефтебазы, в Зачаганске и по улице Абулхаир хана.
- Думаю, власти сами видят состояние дорог, однако ничего не предпринимают. Ремонта не делают, а нам лишь приходится все чаще и чаще обращаться в автосервисы с поломками своих автомобилей от таких дорог, - возмущается мужчина.
По словам Айбека, он живет в новом районе Зачаганска по улице Мункеулы.
- Район у нас совсем новый. Еще очень много недостроенных домов, но зато дороги тут уже в плачевном состоянии. Нас возмущает, почему у нас положили всего один слой асфальта, где второй, забыли? - задается вопросом Айбек. – Вот ямы прямо по улице Мункеулы возле дома 85/2, там каждое утро пробки от того, что потоки машин с двух сторон не могут разъехаться из-за огромных ям. К тому же на улице Камбар Батыра сплошные «сюрпризы» для автолюбителей, еще асфальт просел и возле дома Мункеулы, 81.
Жители города говорят, что дорога по улице Алии Молдагуловой в ужасном состоянии уже не первый год.
- Понимаем, что в нашем регионе резко-континентальный климат - летом +40, зимой -40 градусов. Но ведь каждый год ремонтировать дороги на один сезон тоже не дело. Нужно что-то придумать. Может британских ученых попросить специально для нас открытие сделать и разработать более крепкую основу для строительства дорог. Но ей богу жалко деньги, которые вбухивают в дороги, а они потом вместе со снегом растекаются, - говорит уралец Евгений.
Между тем, как пояснил руководитель ПТ и АД отдела ЖКХ Айдар Менеев, для ямочного ремонта нужны подходящие погодные условия.
- На ямочный ремонт в этом году было выделено 280 миллионов тенге. В настоящее время ещё не определены подрядчики, думаю, ремонт начнётся после тендерных процедур, после 10 апреля. Но проблемные участки и большие ямы мы будем засыпать щебеночно-гравийной смесью, - пояснил Айдар Менеев. - Что касается дорог по Мункеулы и Камбар Батыра, то они переданы на баланс акимата поселка Зачаганск.
По словам акима Зачаганска Адильбека Кадырова, ямочный ремонт планируется провести летом.
- Вопрос с дорогами мы будем держать на контроле, обследуем данные участки и если надо, то глубокие ямы временно засыплем щебнем, - ответил Адильбек Кадыров.
район остановки Ремзавод
улица Камбар Батыра
улица Камбар Батыра
улица Алии Молдагуловой
проспект Абулхаир хана
путепровод в районе Нефтебазы
улица Мункеулы, 81
улица Мункеулы, 85/2
Фото Медета МЕДРЕСОВА