Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима города, во время «Открытого акимата» каждый желающий может обратиться с вопросами, просьбами, жалобами, предложениями, другими обращениями непосредственно к руководителям городских исполнительных органов, коммунальных служб, других ведомств и организаций. – Прием граждан будет проводить аким города Мурат Мукаев, заместители акима города, руководители отделов. Приглашаем всех на день открытых дверей, - сообщили в пресс-службе акима города.