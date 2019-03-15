По данным РГП "Казгидромет", в этот день в Уральске будет дождь со снегом, днем -2, ночью -10. В Атырау днем будет дождь, 9 градусов выше нуля, ночью +4. В Актобе переменная облачность, днем +4, ночью столбик термометра опустится до 8 градусов ниже нуля. В Актау также дождь, днем 12 градусов тепла, ночью +5. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.