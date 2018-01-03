К тому же скользкая дорога стала причиной нескольких аварий на трассе Актаку-Каламкас. Вахтовики нефтяных предприятий не могут добраться до дома, движение временно ограничено. Жители села Акшымырау сообщили, что уже два дня в районе движение встало из-за льда и снега. Домашняя скотина падает на скользкой дороге. По этой же причине на трассе Актау-Каламкас произошло несколько аварий. 2 января пассажирский автобус, который должен был доставить вахтовиков до рабочего места, слетел с трассы. В этот же день автомобиль BMW съехал в кювет. По словам очевидцев, причиной аварии стал тонкий лед, которым покрылась дорога. К счастью, в авариях никто не пострадал. Вахтовики нефтяных предприятий сообщили, что из-за сильного гололеда не могут попасть домой, так как трассу Актау-Каламкас временно закрыли. - Движение на трассе Актау-Каламкас ограничено. Сейчас работает спецтехника и посыпает дорогу солью и песком, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области. jZGc6ojx-ec XUxtj_Tl6yw