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Происшествия

В Мангистауской области мачеха убила 16-летнего пасынка

В Бейнеуском районе мачеха жестоко расправилась с 16-летним пасынком, нанеся ему около 20 ножевых ранений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Страшная трагедия произошла 4 января в Бейнеуском районе Мангистауской области. Мачеха нанесла 20 ножевых ранений 16-летнему пасынку, после чего он скончался. Спрятав тело подростка в сарае, супругу она сказала, что сын ушел гулять. Однако на следующий день она все же созналась в убийстве. Родная мать погибшего подростка рассказала, что после развода с мужем было принято решение, что сын останется с отцом. На м
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В Мангистауской области мачеха убила 16-летнего пасынка
В Бейнеуском районе мачеха жестоко расправилась с 16-летним пасынком, нанеся ему около 20 ножевых ранений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Страшная трагедия произошла 4 января в Бейнеуском районе Мангистауской области. Мачеха нанесла 20 ножевых ранений 16-летнему пасынку, после чего он скончался. Спрятав тело подростка в сарае, супругу она сказала, что сын ушел гулять. Однако на следующий день она все же созналась в убийстве. Родная мать погибшего подростка рассказала, что после развода с мужем было принято решение, что сын останется с отцом. На момент развода у нее не было своего жилья. Позже она вышла замуж и бывший супруг нашел себе другую жену. 16-летний мальчик, по словам родной матери, безропотно исполнял все приказания своей мачехи, которая часто била его. Он убирал дом, смотрел за ее детьми, стирал. Сейчас женщина взята под стражу, ведется следствие. - Ведётся досудебное расследование по статье убийство, - рассказали в пресс-службе ДВД Мангистауской области. Если суд признает ее вину, то женщине грозит до 15 лет заключения. Регина ЯСНАЯ
убийство

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