В Мангистауской области мачеха убила 16-летнего пасынка

В Бейнеуском районе мачеха жестоко расправилась с 16-летним пасынком, нанеся ему около 20 ножевых ранений, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Страшная трагедия произошла 4 января в Бейнеуском районе Мангистауской области. Мачеха нанесла 20 ножевых ранений 16-летнему пасынку, после чего он скончался. Спрятав тело подростка в сарае, супругу она сказала, что сын ушел гулять. Однако на следующий день она все же созналась в убийстве. Родная мать погибшего подростка рассказала, что после развода с мужем было принято решение, что сын останется с отцом. На м