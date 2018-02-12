В Мангистауской области вынесли приговор мужчине, облившему продавца кипящим маслом

Сегодня, 12 февраля, в Мунайлинском районном суде вынесли приговор мужчине, облившему кипящим маслом продавца в привокзальном кафе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе суда, мужчину признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и приговорили к двум годам лишения свободы. - Также его обязали выплатить один миллион тенге пострадавшей в качестве морального вреда и 373 645 тенге — в качестве материального, - сообщили в пресс-службе суда. Родственники пострадавшей рассказали, что на лечение Сымбат