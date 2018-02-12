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Происшествия Социум

В Мангистауской области вынесли приговор мужчине, облившему продавца кипящим маслом

Сегодня, 12 февраля, в Мунайлинском районном суде вынесли приговор мужчине, облившему кипящим маслом продавца в привокзальном кафе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе суда, мужчину признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и приговорили к двум годам лишения свободы. - Также его обязали выплатить один миллион тенге пострадавшей в качестве морального вреда и 373 645 тенге — в качестве материального, - сообщили в пресс-службе суда. Родственники пострадавшей рассказали, что на лечение Сымбат
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В Мангистауской области вынесли приговор мужчине, облившему продавца кипящим маслом
Сегодня, 12 февраля, в Мунайлинском районном суде вынесли приговор мужчине, облившему кипящим маслом продавца в привокзальном кафе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе суда, мужчину признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и приговорили к двум годам лишения свободы. - Также его обязали выплатить один миллион тенге пострадавшей в качестве морального вреда и 373 645 тенге — в качестве материального, - сообщили в пресс-службе суда. Родственники пострадавшей рассказали, что на лечение Сымбат потратили больше миллиона тенге. Самой пострадавшей девушке предстоит перенести несколько пластических операций. Напомним, инцидент произошел 28 октября прошлого года в привокзальной столовой. 20-летняя продавец Сымбат Козыбай не продала алкоголь клиенту в неположенное время. Посетитель столовой разозлился и пнул электрический казан с маслом, который находился возле девушки. Девушка получила 30% ожогов тела. Регина ЯСНАЯ
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