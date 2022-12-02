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Социум

В масках с топором и гвоздодёром: ограбление АЗС попало на видео в Алматы

Налётчиков задержали, передаёт Polisia.kz. Кадр с видео Нападение произошло во втором часу ночи. Двое налётчиков с масках вооружились гвоздодёром и топором. – Ворвались в помещение АЗС, заперли в подсобном помещении кассира и охранника, а затем похитили из кассы 100 тысяч тенге, прихватив с собой сотовые телефоны работников. Все действия нападавших зафиксировали видеокамеры. Подозреваемых задержали в тот же день, – рассказали в полиции. Подозреваемые 1999 и 2000 годов рождения водворены в изолятор временного содержания. Злоумышленники приехали в Алматы для трудоустройства, но видимо решили най
Дана Рахметова
В масках с топором и гвоздодёром: ограбление АЗС попало на видео в Алматы
Налётчиков задержали, передаёт Polisia.kz.
В масках с топором и гвоздодёром: ограбление АЗС попало на видео в Алматы
В масках с топором и гвоздодёром: ограбление АЗС попало на видео в Алматы
Кадр с видео Нападение произошло во втором часу ночи. Двое налётчиков с масках вооружились гвоздодёром и топором.
– Ворвались в помещение АЗС, заперли в подсобном помещении кассира и охранника, а затем похитили из кассы 100 тысяч тенге, прихватив с собой сотовые телефоны работников. Все действия нападавших зафиксировали видеокамеры. Подозреваемых задержали в тот же день, – рассказали в полиции.
Подозреваемые 1999 и 2000 годов рождения водворены в изолятор временного содержания. Злоумышленники приехали в Алматы для трудоустройства, но видимо решили найти более простой способ заработать деньги.

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полиция Алматы кража АЗС

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