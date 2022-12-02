В масках с топором и гвоздодёром: ограбление АЗС попало на видео в Алматы

– Ворвались в помещение АЗС, заперли в подсобном помещении кассира и охранника, а затем похитили из кассы 100 тысяч тенге, прихватив с собой сотовые телефоны работников. Все действия нападавших зафиксировали видеокамеры. Подозреваемых задержали в тот же день, – рассказали в полиции.Подозреваемые 1999 и 2000 годов рождения водворены в изолятор временного содержания. Злоумышленники приехали в Алматы для трудоустройства, но видимо решили найти более простой способ заработать деньги.
34dUnN0i9gwМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.