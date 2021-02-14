Иллюстративное фото из архива "МГ" В прошлом году данная станция была запущена в областном кардиологическом центре, областной больнице, новой модульной инфекционной больнице в г. Атырау, в Курмангазинской и Кызылкогинской районных больницах. В этом году к этому списку добавлена станция, оборудованная на базе областной больницы №2. По словам директора областной больницы Ербола Имангалиева, станции управляются автоматически и самостоятельно производят кислород. - Раньше в больнице были точки, осуществляющие самостоятельную транспортировку кислорода. Как вы знаете, в разгар пандемии летом этого было недостаточно. Для этого к каждому больному, которому не хватало воздуха, подносили баллон. Даже тогда мы не успевали. Теперь даже если ситуация ухудшится, баллон не понадобится, мощности станции достаточно, - сказал Ербол Имангалиев. Кислородный цех обеспечивает 360 точек распределения кислорода в больнице. В случае отключения света дополнительный генератор не используется. Ведь станция может поддерживать свою мощность и давление до трех дней. В настоящее время в инфекционном стационаре нет больных с осложнениями коронавирусной инфекции. Кислород используется только в реанимационном отделении больницы. Стоит отметить, что в этом году такие станции планируется запустить еще в Индерской районной больнице и модульной инфекционной больнице, которая строится в г. Кульсары. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.