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Социум

В микрорайне Атырау откроют новую станцию скорой помощи

Новый пункт неотложки в скором времени сдадут в эксплуатацию в микрорайоне Нурсая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом порталу сообщили в пресс-службе городской станции "Скорой помощи". Станция расположится на цокольном этаже 19 дома в мкр.Нурсая, в настоящее время медицинский объект проходит реконструкцию. - Новую постанцию планируется сдать в эксплуатацию в июне этого года. Она будет обслуживать все близлежащие микрорайоны: Тулпар, Жеруйык, Жетыказына, Самал, Болашак, - сообщили в пресс-службе. Кроме того, в этом году планируется открытие новых подстанций скорой помощи в отда
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В микрорайне Атырау откроют новую станцию скорой помощи
Новый пункт неотложки в скором времени сдадут в эксплуатацию в микрорайоне Нурсая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Об этом порталу сообщили в пресс-службе городской станции "Скорой помощи". Станция расположится на цокольном этаже 19 дома в мкр.Нурсая, в настоящее время медицинский объект проходит реконструкцию. - Новую постанцию планируется сдать в эксплуатацию в июне этого года. Она будет обслуживать все близлежащие микрорайоны: Тулпар, Жеруйык, Жетыказына, Самал, Болашак, - сообщили в пресс-службе. Кроме того, в этом году планируется открытие новых подстанций скорой помощи в отдаленных пригородных поселках,  таких как Мирный, Жумыскер и Жулдыз.
Алия ЖАМИТОВА
скорая помощь реконструкция станция

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