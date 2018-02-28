В микрорайне Атырау откроют новую станцию скорой помощи

Новый пункт неотложки в скором времени сдадут в эксплуатацию в микрорайоне Нурсая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Об этом порталу сообщили в пресс-службе городской станции "Скорой помощи". Станция расположится на цокольном этаже 19 дома в мкр.Нурсая, в настоящее время медицинский объект проходит реконструкцию. - Новую постанцию планируется сдать в эксплуатацию в июне этого года. Она будет обслуживать все близлежащие микрорайоны: Тулпар, Жеруйык, Жетыказына, Самал, Болашак, - сообщили в пресс-службе. Кроме того, в этом году планируется открытие новых подстанций скорой помощи в отда