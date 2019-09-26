Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска, в связи с ремонтом дороги по улице Кулагер будет ограничено движение маршрута №2 по ул.Кулагер от ул.Полевая до ул.Айткулова. - Движение маршрута №2 будет осуществляться по улице Кулагер, Тумар ханым, по Саратовской трассе на Айткулова и дальше по утвержденной схеме. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - пояснили в отделе ПТ и АД города Уральск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.